台股收復11500點 法人：近期不宜過度偏多

（中央社記者吳家豪台北12日電）在蘋概股指標台積電、鴻海的帶動下，台股今天跌深反彈，午盤指數緩步墊高突破11500點大關，收在最高11520.37點，上漲93.09點；法人認為，目前趨勢對多方不利，近期不宜過度偏多。

儘管美股標準普爾與那斯達克指數收低，但今天亞股普遍反彈，台股加權指數順利站回11500點之上，終場上漲93.09點，收在11520.37點，漲幅0.81%，成交值新台幣1181.8億元。電子股漲1.24%，金融股漲0.55%。

昨天獲外資與自營商青睞的權值股台積電今天收在最高305元，漲幅1.33%，成交量放大到1.75萬張。外資同樣站在買方的鴻海漲3.53%，收在91元，成交量超過8.67萬張。股王大立光昨天創波段高點後，今天拉回整理，下跌1.41%，收4540元。

被動元件大廠國巨今天暫停交易並宣布，擬砸16.4億美元（約新台幣500億元）現金收購美商基美（KEMET）所有普通股，帶動被動元件族群走揚；大毅漲4.5%，收39.5元；華新科漲2.19%，收163.5元；禾伸堂漲1.44%，收98.5元。

金融股普遍收高，中信金漲1.39%，收在21.9元；國泰金漲1.3%，收42.8元；富邦金漲0.77%，收45.55元。

國泰證期指出，本週大盤、電子類股指標相對高檔，需留意轉弱後的風險；在月線上，多方趨勢仍未改變，就技術指標來看，目前短、中趨勢對多方不利，指數恐有震盪機會，近期操作上不宜過度偏多。（編輯：張均懋）1081112