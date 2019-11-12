國巨收購基美 陳泰銘：營收倍增獲利增8成

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）被動元件大廠國巨董事長陳泰銘表示，收購美商基美（KEMET）後，營收可望倍增，獲利可望大增8成，國巨可穩居全球第3大被動元件廠商。

國巨今天下午舉行記者會，陳泰銘面對媒體暢談國巨擬收購美商基美後的綜效。

陳泰銘預期，國巨收購基美之後，整體營收可望倍增，獲利可望大增8成。雙方合併後業績規模可超過30億美元，將穩居全球被動元件市場第三大，汽車電子應用占比可到1成多。

國巨營運長王淡如表示，陶瓷電容占基美業績比重約27%，鉭質電容占比約41%，電磁和感測元件占比約17%，國巨收購基美後，電容產品在合併後將占一半營收，國巨集團在全球鉭質電容市占率可位居第一。

陳泰銘表示，雙方對於收購案談了11個月，其中經過許多轉折，他掌握基美更換執行長的空窗期，向基美積極遊說收購內容。

他指出，基美在鉭質電容產品在全球排名第一，另外在積層陶瓷電容（MLCC）出貨量不高，市占率僅2%，不過基美在MLCC產值幾乎跟國巨相當，代表產品平均銷售價格（ASP）相當高，是國巨的20倍。

在併購後續效應來看，陳泰銘表示，透過收購基美，可進入車用、工規、5G等應用，藉此走入高階領域。此外國巨目前車用占比約8%，主要以車用娛樂系統為主，併購基美後，國巨集團可切入高階車用市場，打進車用系統、引擎、安全系統等領域，補足在車用高階市場拼圖。

法人指出，基美在車用領域的主要客戶包括博世（Bosch）、Continental、TOYOTA等。

在市場端部分，國巨以亞洲為主，基美以北美為中心，陳泰銘指出，雙方在市場 、產品、經營團隊都互補，此次收購是「天時地利人和」，他預期基美將是國巨集團未來5到10年成長主要動能。

觀察國巨本身產品庫存天數趨勢，陳泰銘表示，經過提升本身產能利用率、客戶和通路商庫存持續去化之後，預期第4季產品安全庫存天數，從原先預估降到90天，進一步可降到70天以下，市場需求比預期好，稼動率可望持續提升。

展望5G布局，陳泰銘表示，5G基地台布建速度比想像快，預期5G版智慧型手機出貨也會比預期快。

談到明年上半年稼動率，陳泰銘指出，市場需求比原來預估好，目前存貨水位比想像健康，不過還需觀察美中貿易戰干擾因素、以及年底耶誕假期、明年初農曆春節等工作天數變化因素，稼動率提升幅度仍沒有需求這麼快。

法人表示，國巨明年第1季和第2季有機會重返成長軌道。

觀察中國大陸半導體關鍵零組件本土化和去美國化趨勢，陳泰銘表示，本土化是必要趨勢，中國大陸在貿易戰之前就已經進行本土化，紅色供應鏈並不是因為貿易戰關係才產生，他認為基美有很深的技術底子，基美成立100年經過萃煉、洗禮，紅色供應鏈不會是問題，他表示國巨集團市場是全世界的市場，基美變成台灣子公司，不會是負面影響。

國巨今天與美商基美共同宣布，雙方達成最終協議，國巨將以每股27.2美元，現金收購基美所有已發行流通在外的普通股股權，總交易金額約16.4億美元，約當新台幣500億元，預計2020年下半年完成收購。基美主要產品包括陶瓷電容、鉭質電容、電磁及感測元件、薄膜及電解元件等。

法人預期，國巨合併基美後，鉭質電容占比約20%，MLCC占比約3成，晶片電組占比約15%，無線通訊產品占比約17%，電磁及感測元件占比約8%，薄膜元件占比約7%。（編輯：楊凱翔）1081112