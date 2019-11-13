鴻海法說會關注六面向 早盤跌破90元關卡

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）鴻海今天下午將舉行法說會，不過早盤股價走緩，力守90元整數關卡，最低來到89.3元，跌1.86%，市值力守新台幣1.24兆元。法人關注鴻海未來六大面向布局進展及看法。

外資法人12日仍買超鴻海2萬4771張，三大法人買超鴻海達2萬9834張，累計從10月14日到11月12日，外資法人已經連續22個交易日買超鴻海達56萬473張，期間三大法人買超鴻海達57萬5132張。

從外資法人持股來看，到12日外資法人持股比重提升到44.66%。

鴻海今天下午將舉行法說會，公布第3季財報並展望第4季旺季營運表現，法人關注鴻海對明年上半年整體產業景氣看法、蘋果iPhone新機拉貨力道、在半導體領域布局進展、5G領域發展狀況、對美中貿易戰後續看法，以及對中國大陸關鍵零組件本土化和去美國化的分析等。

鴻海集團積極布局半導體多領域應用晶片，包括開發以ARM處理器架構為基礎的機器視覺晶片、NB-IoT晶片、多核心邊緣運算晶片以及多核心智慧邊緣運算解決方案BOXiedge。

展望今年第4季，法人指出鴻海業績可持續受惠旺季季節性拉貨力道，蘋果新款iPhone 11全機種系列出貨看佳，可望帶動鴻海在中國大陸鄭州和深圳兩大廠區出貨表現，預估第4季將是今年營運高峰，業績有機會續創新高。

鴻海自結10月合併營收5958.82億元，較9月微增1.38%，比去年同期成長1.04%。法人指出，鴻海10月營收創歷史同期新高。

累計今年前10月鴻海自結合併營收4兆1973.72億元，較去年同期成長2.99%。法人表示，鴻海前10月營收也創歷史同期新高。（編輯：張均懋）1081113