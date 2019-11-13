臻鼎-KY大筆投資恐影響獲利 外資降評至減碼

（中央社記者吳家豪台北13日電）亞系外資預期PCB（印刷電路板）廠龍頭臻鼎-KY天線和類載板業務將推升明年營收成長20%，目標價上修到121元，但明年擴大資本支出恐侵蝕獲利，將投資評等調降至減碼。

臻鼎股價今天開低，盤中低點來到143.5元、跌幅逾6%；至9時50分左右，成交量超過7800張。

亞系外資今天發布研究報告指出，臻鼎明年將大舉投資天線、車用PCB、背光PCB等產品，考量新產線初期良率偏低及折舊費用較高，可能影響明年獲利，代表臻鼎毛利率和營業利益率高點將落在今年，並抵銷營收成長的效益。

在iPhone訂單強勁成長的動下，亞系外資預估臻鼎今年第4季營收將季增26%，單月營收高點將落在11月；明年第1季淡季營收預估將季減40%，優於往年同期平均季減50%。

從2020年全年來看，亞系外資看好天線和類載板產品成長將推升臻鼎營收年增20%，但毛利率將從今年的22.1%下降到21.3%；預期2020年每股盈餘僅成長5%，低於過去5年平均成長9%。

為反映天線營收成長、獲利率下滑等因素，亞系外資將臻鼎2020年、2021年每股盈餘預估值調高9.8%、10.6%至11.03元、11.76元，目標價從110元上修到121元，但投資評等從「持有」降至「減碼」。（編輯：張均懋）1081113