電動車熱銷帶動獲利 自行車雙雄股價不給力

（中央社記者潘智義台北13日電）自行車雙雄受惠電動自行車熱銷，美利達工業前3季累計每股稅後盈餘新台幣6.39元，較去年同期大增57%，今天盤中開低震盪，巨大下挫逾2%。

美利達盤中來到174.5元，下跌1.41%，隨後回到平盤價177元。巨大來到218元，下跌2.46%。

美利達表示，第3季進入中國內銷旺季，且對歐、美等主要高級自行車、電動車市場出口也是旺季，銷售規模及平均單價（ASP）均優於去年同期；單季每股稅後盈餘為2.88元，較去年第3季的每股稅後盈餘2.23元成長逾29%。

美利達統計，累計前3季合併營收209.04億元，較去年成長近5%。前3季累計稅後淨利19.09億元，每股稅後盈餘6.39元，較去年前3季每股稅後盈餘4.07元成長逾57%。

巨大統計，10月合併營收55.75億元，較去年同期增加8.78%，1至10月累計合併營收532.32億元，較去年同期增加5.5%。美利達10月合併營收26.81億元，較去年同期成長33.71%，1至10月累計合併營收235.87億元，較去年同期增加7.51%。

巨大表示，10月營收主要成長來自捷安特歐洲公司、捷安特中國公司。歐洲市場電動自行車銷售依舊強勁；中國市場成長來自傳統自行車，銷售表現優於預期。

美利達指出，10月增加供料及產能，台灣廠電動車單月產銷規模創歷史新高，較去年同期增加242%，帶動集團合併營收較去年同期大增。（編輯：張均懋）1081113