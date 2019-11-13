台電把脈用電 特力屋估4店電費年省約400萬

（中央社記者蔡芃敏台北13日電）台電成立節能診斷中心，為中大型用電戶提供診斷分析。特力屋表示，經台電提出節電改善措施後，特力屋旗下4間門市1年估計可省新台幣370萬元電費，節電超過680萬度，效益驚人。

台電今年啟動能源診斷服務計畫，並在北、中、南3區處開設節能診斷中心，初期先鎖定高壓用戶為服務對象，針對契約容量介於500瓩到800瓩的用戶，提供免費用電診斷分析。

台電舉行2019年「我節電我驕傲」節電成果發表會，特力屋營運管理服務處經理林文雄今天出席活動，他表示，台電已協助特力屋4間門市進行節能診斷，透過專業診斷後，門市改採高效率照明燈具、汰換老舊空調冰水主機及水塔等設備，並調整電力契約。

林文雄指出，整體改造完成後，預計全年4門市最高可節省680萬度，省下約370萬元電費，相當於一間店約減少100萬元電費，且可減少碳排470噸，效益驚人。

特力屋早已啟動門市節能減碳，林文雄說，集團2015年用電量達6800萬度，去年為5800萬度，約省1000萬度電，然而，節電確實會遇到瓶頸，因此向台電申請節能診斷服務，診斷節電死角。特力屋也調整門市契約容量，以平鎮店來說，契約容量從670瓩調整至400瓩，訂定適當該店的契約容量。

台電以專業測儀器檢測設備用電效率，進行電力系統分析，最後由用戶評估是否要更換電價方案，或是改進設備、製程，目前已有大銀微系統、東部汽車、中華開發、凱馨實業、宏全國際以及特力屋等申請診斷。（編輯：郭萍英）1081113