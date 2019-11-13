林百里：若六輕有AIoT與5G 生產效率增20%

（中央社記者潘智義桃園13日電）廣達電腦董事長林百里今天在第3季財報記者會表示，若台塑六輕有人工智慧（AI）、5G及物聯網（IoT），生產力可望提升20%。

林百里指出，IoT是老名辭了，但有了AI、5G以後，新的組合效果就不一樣，5G有大寬頻、低延遲，可以做各方面的應用，預期3、5年後才會有更大範圍、更專業的應用產生；例如過去10年談智慧城市、智慧交通，但沒有AI、5G，只有雲端還是做不出來，有5G的可信度，便可促成產業革命，也促成各國進行5G攻防戰。

他說，未來幾年AI、5G是大國的國力象徵，競爭不會停，只會更激烈，畢竟與國力、國防、國安有關係。產業過去從沒面對這麼大規模的競賽，迎接新時代，必須有很好的實力，尤其研發實力必須跟上新的競賽項目、挑戰新事物，做得出來新產品，也能賣的很好。

他再以飛機比喻雲端，AI好比駕駛、5G是引擎、物聯網是乘客，做好乘客的生意就有錢賺；廣達不只做消費方面的雲端市場，更跨入對營運貢獻度高的工廠雲端應用。

他解釋，廣達做5G雲端，5G機房有很多雲端需求，都是廣達客戶，IoT需求更大；雖然總體經濟也許不盡理想，但高科技應用不段創新，高科技相關的經濟發展與總體經濟發展速度不會同步，，看好新科技帶給人類的價值。

廣達副董事長梁次震表示，科技就是你追我趕，目前雲端發展相對較完整，但5G卻未完全成熟，需要等多久還是未知數。總而言之，廣達對高科技有興趣，這些新科技，都會兢兢業業的投入。（編輯：張良知）1081113