林百里：不論美中貿易談判結果都有因應方案

（中央社記者潘智義桃園13日電）對於美中可能達成第一階段協議，是否還有分散工廠的需求，廣達電腦董事長林百里今天表示，在中國、台灣、泰國曼谷、美國、德國都有工廠，不論如何變化，都有因應方案。

林百里今天在第3季財報記者會指出，將視不同需求、商業模式，選擇生產地點，達成客戶需求，例如泰國曼谷的生產基地就是因應美中貿易戰，避免中國銷美產品加徵關稅的方案，台灣是研發生產基地。

廣達除了布局東南亞的泰國，並已推動在總部新建生產大樓，廣達副董事長梁次震說，占地利之便，就在總部對面停車場添一個新工廠，預計明年第4季可以使用。

對於國際情勢的大風大浪，林百里說，回故過去創業生涯，沒有一年平靜，未來幾年人工智慧（AI）、5G都是大國的國力象徵，競爭不會停止，只會更激烈。

他指出，除了5G、AI、物聯網，廣達也將投入量子電腦研發，量子運算能量大、接收量大、速度快，多採用光纖網路，如果在量子電腦領先，就有很多商機。

智慧醫療方面，他認為，攸關人命的事，商業模式必須在品質、每個項目都要考慮清楚，智慧醫療現在處於研發階段，明年試營運，但結果還不知道，只是台灣市場仍小，若要前進全球市場，必須評估自身實力，例如認證就是非常大的挑戰。

當媒體問及外傳廣達會離開穿戴式裝置市場，梁次震鄭重否認，強調很多東西都是穿戴裝置，離開是某一些廠商在講的，廣達的氣很長，會衡量該做什麼產品。

廣達公布第3季合併營收2651.42億元，較第2季增加7.9%。較去年同期減少6%。第3季淨利歸屬母公司43.38億元，基本每股盈餘1.13元。前3季營收合併營收7322.13億元，較去年同期增加2.9%。前3季淨利歸數母公司114.29億元，每股盈餘2.97元。

另外，廣達第3季匯兌收益4.1億元，不如第2季的匯兌收益13.09億元。

廣達指出，第3季合併營收較第2季增加逾7%，雖然中央處理器（CPU）缺貨，但第3季營收成長幅度優於原預期的5%以內；貿易戰時間拉長，造成製程比較艱辛，但筆電第3季仍出貨930萬台，前3季筆電出貨2532萬台。第4季筆電、伺服器出貨可望較第3季成長。（編輯：楊凱翔）1081113