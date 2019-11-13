中華電轉型拚經濟 再拍板明年加薪3%

（中央社記者江明晏台北13日電）中華電再度宣布替員工加薪，今天董事會通過加薪提案，平均調幅3%左右，並自明年1月1日起生效，除響應政府拚經濟，也在5G元年為電信產業轉型留才與徵才。

中華電今天宣布，董事會獲全體出席董事支持通過加薪提案，平均調幅3%左右；這已是中華電信繼2018年啟動民營化以來調幅最大加薪，平均調幅3.54%至5%之後，再度宣布加薪，中華電逾2萬員工樂收加薪大紅包。

電信產業面臨挑戰，轉型刻不容緩，中華電信已啟動「以客戶為中心的價值創造」轉型計畫，盼帶動台灣電信產業發展為使命，共同迎接明年即將展開5G元年。

同時，中華電信為響應政府拚經濟，提高人民所得，改善國內薪酬待遇，公司有盈餘要回饋員工加薪，以激勵員工士氣，帶動企業發揮社會責任為目標。

中華電信表示，本次加薪設計，在總預算額度內運用在攬才及留才二方面，針對特殊性、稀少性專長的高科技人才延攬加入並規劃有彈性的核薪機制，著重照顧年輕、基層及優秀員工，採定額加薪外再按績效表現加成調薪，其中部份員工的調幅將可超過5%。（編輯：楊凱翔）1081113