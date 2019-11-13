瓦城前3季大賺逾1個股本 EPS再登新高

（中央社記者江明晏台北13日電）瓦城泰統第3季歸屬於母公司稅後純益1.15億元創新高，每股純益（EPS）4.95元，前3季累積每股盈餘（EPS）13.49元，年增3%，單季EPS及前3季累積EPS皆為歷史新高。

瓦城第3季營收達12.87億元，年增12.22%，主要貢獻來自新開店挹注營收增長；以及因成本費用控管得宜，營業利益率達11.79%的高水準，每股盈餘（EPS）達4.95元，創歷史新高。累積前3季營收達37.55億元，年增14.75%，不受景氣衝擊及成本上漲壓力影響，營業利益率10.89%，為近5年同期歷史次高，達4.09億元，年增7.99%。

瓦城本期歸屬於母公司淨利達3.14億元，前3季累積EPS達13.49元，已提前賺進1個股本，前3季表現亮眼，「營收、獲利、EPS」再創歷史新高。

展望第4季，瓦城持續加速展店，目前確定已簽約的門店為25家，其中10家已開幕，預計11月將再開出4家門店，隨著既有店穩健表現以及新展店陸續開出，樂觀看全年營收、獲利皆可望續寫新高，明年新展店店數成長目標持續上看20%，將連續3年創雙位數成長。（編輯：楊凱翔）1081113