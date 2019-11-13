和泰旗下租賃和潤擬上市 前3季每股賺4.55元

（中央社記者潘智義台北13日電）橫跨兩岸分期租賃服務公司和潤企業，今天舉辦上市前業績發表會，公布前3季稅後淨利新台幣18.15億元，較去年同期成長32%，每股稅後盈餘4.55元，優於去年同期的3.5元。

和潤企業表示，雖然2018年台灣新車市場雖較前年下滑，但對於和潤而言，卻仍是豐收的一年，無論在新車、中古車、機車、一般商品，及機器設備等各分期租賃業務都成長，總承作金額達746億元，較去年成長14%。

和潤說明，和潤為和泰車持股65.77%的子公司，和泰車Toyota 及Lexus 2019年前3季台灣市占率達31.9%，有助和潤在台灣汽車分期市場保持領先地位，多角化經營。

和潤指出，在台灣主要核心業務為汽車分期付款，此外，近年來同步發展重型機車與一般機車分期、商用貨車與大客車分期、醫療設備分期、營建機具分期以及知名品牌工具機分期等業務，全台共有15個營運據點。在中國則以汽車租賃、設備融資租賃及保理業務為主，在25個沿海及內陸一線城市設有營業據點。

中國大陸轉投資事業方面，和運國際租賃有限公司雖面臨經濟成長率放緩影響，但去年業績、獲利仍雙創新高。

和潤說，雖然國際貨幣基金組織（IMF）下修2019年全球經濟成長率，但積極拓展個人金融、企業金融產品，財務、風險面維持優良信用評等，作業流程也持續精進，落實行動化、數位化、雲端化的具體作為；使今年業績依舊亮眼。

此外，日前台灣交通部推動「補助計程車汰舊換新」方案，針對車齡7年以上計程車補助汰舊換新，購買燃油車、油電車、電動車將補助15至35萬元不等的費用。目前全台計程車約8萬多輛，和潤在計程車新車分期市場有著高市占率。交通部預計補助1.2萬輛計程車汰舊換新，預期可為和潤帶來營運動能。（編輯：楊凱翔）1081113