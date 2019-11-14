鴻海第3季獲利季增8成 股價走堅重返90元

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海第3季獲利季增8成，今天早盤股價收復90元整數關卡，最高來到91.4元，漲1.89%，市值一度攻上新台幣1.26兆元。

外資法人13日仍買超鴻海2013張，累計從10月14日到11月13日，外資法人已經連續23個交易日買超鴻海達56萬2486張。

鴻海第3季稅後淨利306.64億元，較第2季大增80%，比去年同期成長23%，第3季淨利率2.21%，第2季為1.47%，去年同期1.81%，第3季每股稅後純益（EPS）2.21元，優於第2季每股盈餘1.23元和去年同期EPS 1.57元。

鴻海前3季稅後淨利675.42億元，較去年同期664.46億元成長1.65%，前3季每股稅後純益4.87元，較去年同期EPS 3.95元佳。

展望第4季，鴻海預期消費暨智能產品可望較第3季上揚，較去年同期微幅下降，企業產品較第3季小幅上揚，較去年同期持平，運算產品、元件和其他類別較第3季和去年同期持平。

法人預估，鴻海今年全年業績可較去年小幅下滑，獲利可能較去年小幅減少，今年第4季業績可能較去年同期小幅下滑，主要是去年第4季基期較高。

展望明年營運表現，鴻海預估消費暨智能產品可望微幅上升，企業產品可望大幅上升，主要是5G應用帶動，運算產品微幅上升，國際經濟情況可穩定，元件和其他類別可望小幅上升。

展望轉型升級，鴻海指出集團透過數位轉型提升獲利，目標提升1%的營業利益率，未來3年到5年，毛利率提升到10%，集團看好電動車、數位醫療和機器人等3大產業發展，年複合成長率可到2成到3成以上，未來增加人工智慧、半導體、5G/6G等三大核心技術。

展望半導體布局，鴻海鎖定電動車、數位醫療和機器人等3大未來產業，未來3年到5年以技術密集為主，鴻海集團強調不會切入手機處理器晶片領域，未來3年到5年不會進入半導體製造。（編輯：張均懋）1081114