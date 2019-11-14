美時外銷市場點火 前3季EPS 2.17元創歷史新高

（中央社記者韓婷婷台北14日電）學名藥廠美時化學製藥受惠多項外銷產品陸續上市，產品組合轉佳，第3季雙率雙升，毛利率及淨利率都成長，EPS為2.17元，較去年增加近18倍。

美時包括銷往美國的戒癮含片與銷往歐洲的抗癌藥Lenalidomide、Gefitinib及Vinorelbine都陸續上市，推動今年營運走高，第3季營收新台幣19.7億，年增24.6%，毛利率微幅改善至52.3%，營業利益為歷年次高，達2.9億。今年前3季營收60.5億，年增28.5%，每股盈餘為新台幣2.17元，較去年增加近18倍。

美時表示，第3季的營業費用與過去幾個季度相比偏高，主要因較多的推銷活動、新品上市相對應的無形資產攤提以及韓國新劑型新藥資本化階段延後所致，惟韓國子公司的所得稅減免降低了營業費用對淨利的影響，整體而言，樂見營收穩健成長、營運槓桿效益浮現，截至第3季底，現金、約當現金與限制現金為新台幣20.9億。

美時以外銷與亞洲雙軌並行的策略拓展業務，因產品策略發酵，在產業逆風時尚能持續快速成長。

美時今年前3季全球外銷業務（合計供貨與授權金）占營收近1/4，美時認為，外銷美國的戒癮含片、與銷往歐洲的抗癌藥尚處於上市初期開拓市占階段，未來6至12個月可望逐步拉高滲透率，將成為重要的成長引擎。

亞太區業務於第3季微幅季增，主要受惠代客臨床試驗業務以及亞洲新上市產品如骨鬆藥品業績增長。（編輯：趙蔚蘭）1081114