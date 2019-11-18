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英利-KY第4季受惠一汽大眾 今年業績拚持平

最新更新：2019/11/18 09:33

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）汽車零配件廠英利-KY各廠區因應客戶需求，持續提升產能，法人預估第4季業績可望持續受惠一汽大眾拉貨力道，預估今年業績力拚較去年持平。

展望第4季，英利-KY指出，以往第4季是中國車市生產旺季，今年公司各廠區因應客戶需求，正在調整提升產能。

觀察中國車市，英利-KY指出，今年汽車銷售總數前3季均呈現負成長，第3季下滑程度已較收斂，雖仍未見到刺激市場反轉的信號，但期望衰退幅度逐漸收斂。

展望今年，法人預估英利-KY第4季業績可望持續受惠一汽大眾拉貨力道，預估今年業績力拚較去年持平。

展望明年成長動能，英利-KY指出，明年看好沃爾沃和北京奔馳成長動能，獲利正向看待。

法人預估，明年英利-KY在沃爾沃品牌車廠的業績可望數倍成長，明年北京奔馳相關業績可成長10%以上，明年英利-KY整體業績可望較今年成長5%到10%，創新高可期，不過明年獲利表現須觀察出貨價格表現，預期仍有成長。

英利-KY第3季合併營收新台幣55.05億元，年減2%；第3季歸屬母公司業主淨利1.34億元，年減46.7%，第3季每股稅後純益1.14元，低於去年同期EPS 2.19元。

公司指出，第3季是中國車市傳統淡季，英利-KY配合主機廠歲修調整產能，工作天數減少，營收動能相對較低。

觀察英利-KY主要客戶，法人指出，一汽大眾占比約4成多，北京奔馳占比約2成多，沃爾沃加上領克（Lynk & Co）占比約6%到7%。

英利-KY主攻金屬件車身沖壓、儀錶板骨架及安全件等；以及非金屬件底護板、前端框架類輪罩備胎倉電瓶托盤及門板等以及模具設計。（編輯：趙蔚蘭）1081118

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