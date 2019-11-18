旺宏受惠NOR記憶體漲價利多 外資調升目標價

（中央社記者吳家豪台北18日電）美系外資表示，NOR記憶體供貨吃緊，漲價趨勢將持續到明年第1季淡季，看好台廠旺宏和華邦電受惠，維持加碼評等，將旺宏目標價升到38元；華邦電受陸廠競爭影響較大，目標價降到19.5元。

旺宏股價今天小幅開高，盤中高點30.7元、漲幅超過4.4%；華邦電盤中最高來到16.8元、漲幅逾3.3%。

美系外資發布研究報告指出，原本預期低密度編碼型快閃記憶體（NOR Flash）景氣循環將從今年第4季開始反轉，主要因為AirPods無線耳機帶動需求；但現在看來中密度NOR Flash也有望上漲，有利於台廠旺宏及華邦電提高報價。

美系外資表示，通常記憶體報價能見度不超過一季，但根據目前供需，低密度和中密度NOR Flash漲價趨勢可能持續到2020年第1季淡季，持續看好NOR Flash類股。

在供給有限和需求強勁的情況下，美系外資認為，中國大陸的AirPods記憶體主要供應商兆易創新（GigaDevice）恐無法滿足所有訂單，意味著非AirPods的NOR Flash訂單可能由台灣供應商搶下，預期旺宏將率先受惠，維持「加碼」評等，目標價從35元調高到38元；華邦電雖維持「加碼」評等，但因面臨來自中國的競爭壓力較大，目標價從22.5元下修到19.5元。（編輯：趙蔚蘭）1081118