交易商關注美中貿易談判 亞股漲多跌少

（中央社香港18日綜合外電報導）市場普遍樂觀預期，中美兩國即將達成小規模貿易協議，亞洲股市今天漲多跌少。香港股市經歷上週重挫後，強勁反彈收紅，但投資人仍對重創香港的激烈反送中示威抗議感到擔憂。

美國總統川普的經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）表示，美中有望達成初步更廣泛協議，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）則說，美中「十之八九」會達成協議。

中國官媒央視報導，中國副總理劉鶴16日與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財長梅努欽（Steven Mnuchin）通話，且「雙方圍繞第一階段協議的各自核心關切進行了建設性的討論」。

報導還說，中美雙方將「繼續保持密切交流」。

這番言論給予市場迫切需要的刺激。此前，美中兩國對於是否會降低對彼此貨品施加的關稅、何時會這麼做，以及會減少多少關稅，雙方說法分歧，不確定氛圍外溢。

香港股市恆生指數上週已下跌近5%，今天終場上揚1.4%，收26681.09點。交易商密切關注反送中事件動態。香港上週末爆發另一波街頭衝突，但香港交通網絡沒有遭到破壞。

上海綜合指數收盤上漲0.6%，收2909.20點。東京股市日經225指數上漲0.5%，收23416.76點。台北股市上揚0.6%。新加坡股市收漲0.4%。

但首爾股市終場下跌0.1%，馬尼拉股市收挫0.7%，威靈頓股市下跌0.2%。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）1081118