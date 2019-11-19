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股匯兩樣情 新台幣走勢膠著微貶0.8分

最新更新：2019/11/19 17:37

（中央社記者潘姿羽台北19日電）股匯兩樣情，台股今天攻上11650點，新台幣走勢卻平淡無奇，連續幾日都在30.500元上下狹幅盤整，今天收盤收30.509元，微貶0.8分，台北及元太外匯市場總成交金額10.66億美元。

投資人關注美中貿易談判的進度，觀望氣氛濃厚，使得盤勢升貶互見，新台幣兌美元今天開盤價為30.540元，最高30.490元、最低30.550元。

外匯交易員指出，接連幾個交易日，台北及元太外匯市場總成交量都只約10億美元，在市場缺乏題材的情況下，新台幣難以突破僵局，不只交投清淡，區間也頗窄，持續在30.500元的上下方擺盪。

儘管外資在台股買超破百億，助攻台股重登11650點，但股匯呈現兩樣情，新台幣匯市只有小幅匯入，盤勢相較於台股的激情，顯得安靜許多。

外匯交易員分析，外資近日匯入力道收斂，推測可能與資金行情題材引發的匯入力道逐漸枯竭有關，未來大舉加碼台股的機會不大；由於國際局勢仍不明朗，市場普遍觀望，在新題材未出現之前，外資不會有大動作的進出，新台幣料將續處區間盤整格局。（編輯：林孟汝）1081119

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