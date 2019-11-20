轉投資頎茂釋善意 茂林-KY二度重編財報

（中央社記者潘羿菁台北20日電）茂林-KY財報爭議，董事長李滿祥今天再次說明，頎茂釋出善意提供財報，公司第二次重新編列財報，修正第3季每股稅後淨利（EPS）為1.13元，較第一次重編增加0.02元。

茂林與轉投資頎茂爭議有望化解，茂林於2008年投資頎茂並且對該公司採購產品，不過隨著開發產品不符合茂林需求減少對頎茂採購，採購比例下降至1%，李滿祥認為，頎茂可能心生怨懟，更換簽證會計師，甚至推延財報，導致茂林第3季合併財報被會計師出具保留意見，台灣證券交易所打入全額交割股。

18日早上7時茂林趕緊說明，徵詢會計師意見採取國際財務準則（IFRS）第9號規定，將轉投資收益改採公允價值與投資帳面金額差額，認列於當前損益中，並重新編列財報，不過交易所當天決議依舊列為全額交割股。

今天趕在開盤前，李滿祥再度率領公司經營團隊再次說明，基於保障股東權益，公司與頎茂懇談後終於釋出善意並在18日提供正式財報，公司檢視後並徵詢會計師後，維持採取公允價值與投資帳面金額差額認列損益，並第二次重新編列第3季財報。

第二次編列財報之後的營收與毛利無變化，不過第3季本期淨利修正為1.48億元，比第一次重編增加252.4萬元，推升EPS為1.13元，也比前次重編的1.11元增加0.02元，累計前3季本期淨利調整為2.22億元，EPS從1.68元增加至1.70元。

至於在綜合負債表，股東權益調整為61.71億元，比第一次重編減少20.9萬元，不過每股淨利維持在47.13元。

茂林表示，第二次重編財報已經由臨時審計委員會與臨時董事會通過，同時，簽證會計師出具保留結論為被投資公司在同期間未經會計師核閱財報。（編輯：趙蔚蘭）1081120