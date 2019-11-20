台股突破11000點 調查：民眾對股市信心創新高

（中央社記者劉姵呈台北20日電）國泰金11月調查指出，美中達初步協議，激勵台股衝破11000點大關，有29%的受訪者認為未來半年台股仍會上漲，民眾對股市樂觀指數及風險偏好皆創今年新高。

國泰金今天上午公布11月國民經濟信心調查結果，首先，根據國發會最新公布的9月景氣對策信號續呈黃藍燈，領先指標上升，景氣維持穩健走勢。

國泰金指出，美中貿易談判於10月中旬達成實質性第一階段協議共識，調查結果顯示，11月的景氣現況與展望樂觀指數同步上揚，分別升至-4及-3.5，為近半年以來新高；民眾的就業展望樂觀指數走升至-21.1，薪資上漲預期指數也受到提振，11月上升至3.4，皆創今年以來最佳表現；民眾的大額消費意願指數同時大幅跳升至6.4，為今年以來最高點。

再者，在美中雙方達成初步協議共識的情況下，全球機構對2020年全球經濟成長率的悲觀預期減低，且近期台灣公布的經濟數據相對穩健，調查的另一項結果指出，民眾對於2020年台灣經濟成長率的平均預期值為2.3%，其中有高達79.2%的民眾認為經濟成長率會達到2%以上，代表多數民眾認為明年經濟成長有望保2。

通膨方面，民眾對於明年平均通膨預期值為0.94%，有60.7%的民眾認為明年通貨膨脹率會低於1%，顯示多數民眾並不擔憂明年有通膨壓力。

最後，國泰金也調查民眾對於股市看法，結果顯示，投資人風險情緒上揚，台灣加權股價指數衝破11000點大關，有29%的受訪者認為未來半年台股仍會上漲，預估半年內會下跌者降為32.1%。

同時調查結果顯示，民眾11月股市樂觀指數明顯從-9.7大幅上升至-3，為今年以來最好表現；民眾的風險偏好程度也從-1.8改善至1.5，也創今年以來新高，未來美中貿易談判的進展仍是左右民眾股市信心的重要因子。（編輯：林興盟）1081120