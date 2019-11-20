台灣新創與日法合作 搶下85萬件智慧瓦斯表訂單

物聯網時代來臨，台灣新創業者宣布橫跨台日法3國共5家業者合作案，透過智慧型瓦斯表讀表器，搶下85萬件訂單，圖為駐星代表梁國新（左3）和業者等人合影。中央社記者黃自強新加坡攝 108年11月20日

（中央社記者黃自強新加坡20日專電）物聯網時代來臨，台灣新創業者今天宣布橫跨台日法3國共5家業者合作案，透過智慧型瓦斯表讀表器，搶下85萬件訂單，凸顯台灣新創業者與國際接軌能力。

法國物聯網獨角獸SIGFOX今天起在金沙國際會展中心進行為期兩天的全球年會，吸引70個國家包括8家台灣廠商在內的120家物聯網業者參與，SIGFOX也和台灣新創業者及物聯網電信商優納比（UnaBiz）與日本瓦斯公司共同宣布智慧瓦斯表合作案。

優納比市場生態圈負責人鄒宏平告訴中央社記者，這次合作案結合了台日法共5家新創與瓦斯業者，透過SIGFOX無線網路技術，利用台灣雄厚的電子研發及供應鏈產能，將在11月底提供總數85萬個「智慧瓦斯表讀表器」。

他指出，「智慧瓦斯表讀表器」會給在關東有130萬名用戶的日本瓦斯株式會社（NICIGAS），連結日本瓦斯業者及物聯網業者技術，這種利用物聯網的跨國連結智慧瓦斯表案例，象徵台灣新創業者與國際接軌能力。

總經理黃安利（Henri Bong）表示，智慧瓦斯表意味著讓人類生活更便利，依賴檢修人員親赴住家抄錄數據即將成為過去，透過物聯網結合設置智慧瓦斯讀取器將取而代之，營運方不僅了解並分析使用數據，也讓供需之間的資訊更透明。

另外，黃安利認為，物聯網不斷改變當今的生活模式與形態，諸如商辦大樓或百貨商場可以利用物聯網調控中央空調系統，達到節約能源效果，其他如城市裡的路邊停車格也能透過物聯網，讓汽車駕駛人更快速地找到停車格，抑或漏水、瓦斯防漏偵測等系統都能應用物聯網技術。

今天除駐新加坡台北代表處代表梁國新受邀出席外，NICIGAS總裁和田真治（Shinji Wada）、日本京瓷集團分公司KCCS公司LPWAN部門總經理松木憲一（Kenichi Matsuki）、日本電信KDDI子公司SORACOM總經理玉川憲（Ken Tamagawa）、SIGFOX全球執行長樂摩恩（Ludovic Le Moan）等人均見證這項跨國新創業者合作案。（編輯：陳永昌）1081120