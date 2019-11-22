美中貿易談判樂觀情緒重燃 亞股大多收高

（中央社香港22日綜合外電報導）外媒昨天報導，中國國務院副總理劉鶴提議主辦新一輪中美會談，以協助推動兩國的局部貿易協議進程。消息傳來，樂觀情緒重返全球證券交易所大廳，帶動亞洲股市今天大多收高。

但美國聯邦參眾兩院通過「香港人權與民主法案」激怒了北京當局，投資人擔心美中貿易談判隨時會瓦解。

市場預期美中兩大經濟強權很快就能正式達成協議，這種預期心理帶動全球股市長達數週漲勢。但近期沒有傳出太多美中貿易談判進展的細節或跡象，令許多人感到越來越不安。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）昨天報導，中國首席談判代表、國務院副總理劉鶴邀請美方進行新一輪當面談判，這個消息為投資人帶來希望。

亞洲股市普遍延續早盤漲勢收高。香港恆生指數終場上漲0.5%，收26595.08點。東京股市日經225指數上揚0.3%，收23112.88點。

新加坡股市大漲1.1%，雪梨股市上揚0.6%，首爾股市上漲0.3%，台北股市小漲0.1%。

但上海綜合指數終場下跌0.6%，收2885.29點。威靈頓、孟買和雅加達股市也收黑。（譯者：李宛諭/核稿：陳彥鈞）1081122