半導體第4季景氣 多家廠商看好不淡

（中央社記者張建中新竹23日電）時序步入半導體業傳統淡季，不過，多家半導體廠看好今年第4季營運表現可望淡季不淡，尤以兩家晶圓代工廠台積電與聯電最搶眼，季營收將同創歷史新高。

台積電看好智慧手機與高效運算需求強勁，將驅動7奈米製程出貨暢旺，第4季營收將首度突破100億美元大關，達102億至103億元，較第3季再增加9%，續創歷史新高紀錄。

聯電則在通訊及電腦市場的5G智慧手機射頻晶片、有機發光二極體（OLED）和固態硬碟電源管理晶片等客戶需求穩健，加上收購日本三重富士通半導體效益顯現，第4季晶圓出貨量可望增加10%。

聯電10月業績已有亮麗表現，營收躍升至新台幣145.87億元，月增34.7%，刷新單月營收歷史新高紀錄，法人預期，聯電第4季營收將突破400億元關卡，達415億元水準，同創單季營收歷史新高。

受惠首顆5G系統單晶片量產出貨，手機晶片廠聯發科預期，第4季手機業務得以在淡季中持續成長，並將支撐整體第4季營收維持在618億至672億元水準，較第3季持平或減少8%。

感測晶片廠原相則在電競滑鼠需求強勁，穿戴、安防與藍牙無線耳機晶片銷售可望同步成長，減緩遊戲機市場淡季效應影響，整體第4季營收將較第3季的歷史最高紀錄持平或略減。

觸控晶片廠義隆電與網通晶片廠瑞昱在客戶需求依然熱絡下，第4季營運也將有淡季不淡表現；其中，瑞昱預期，在網通業績成長支撐下，第4季整體營運表現與第3季比較應不會有太大變化。

據台灣半導體產業協會預估，第4季台灣IC業產值可望達7340億元，將較第3季成長1.7%；其中，IC製造業產值將達4250億元，將較第3季成長5.6%，將是第4季表現最佳的次產業。（編輯：張均懋）1081123