國際政經動盪 前10月上市櫃新掛牌僅31家

（中央社記者劉姵呈台北24日電）受國際政治經濟情勢波動影響，企業申請掛牌上市櫃意願下降；根據金管會提供的報告指出，截至今年10月底止，企業申請上市櫃家數，僅有31家，較去年同期的49家，衰退近37%。

金融監督管理委員會主委顧立雄將於25日赴立法院財政委員會，就「證券市場逐筆交易及盤中零股交易推動方案、進度及IPO績效」進行專題報告，並備質詢。

根據金管會提供給立法院的書面報告指出，統計近年來IPO（首次公開募股）家數，2016年為61家，2017年衰退至44家，2018年則又提高至62，截至今年10月底止僅有31家。

其中，2017年IPO家數減少主要是因為部分公司考量匯兌損失及美國市場因素影響送件時程所致；今年前10月則是受到國際政治經濟情勢波動影響，較去年同期49家減少。

金管會在去年6月的「金融行動發展方案」中宣示，要在2018年、2019年2年內新增百家上市櫃掛牌，距目標還有7家。

金管會指出，因IPO家數涉及總體經濟景氣循環、產業結構及發行公司本身意願，加上今年以來國際IPO市場普遍表現不佳，台灣也受到影響。

根據WFE（World Federation of Exchanges，世界交易所聯合會）截至今年6月底統計資料顯示，全球IPO家數較去年同期減少35.2%，若細分為亞太、北美及其餘國家等地區，則分別減少32.7%、22.3%及55.4%，呈現全球性衰退情勢。

金管會表示，台灣在截至今年6月底，IPO家數為21家，較去年同期的29家減少28%，亞洲國家中，除了韓國、新加坡及深圳的IPO較去年同期略有增加外，香港、上海及日本的IPO家數則分別較去年同期減少24.5%、25%及25%，均呈衰退情形。

為提升台灣資本市場的國際競爭力，金管會自去年開始，已督導證交所及櫃買中心參酌國際市場相關規定及外界建議，完成增訂多元上市櫃條件、縮短企業申請IPO審查時間、設置專責服務台商窗口、放寬股票集保彈性等措施，並已訂有承銷商等專家輔導機制、審查程序及不宜上市櫃條款等相關規定，以利兼顧IPO案件品質，保障投資人權益。（編輯：趙蔚蘭）1081124