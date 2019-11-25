新科技解決能源轉型難關 經部盼孕育台灣之光

（中央社記者廖禹揚台北25日電）經濟部政務次長曾文生今天表示，智慧電網安排與儲能、財務結構等都是能源轉型過程的重要挑戰，須透過技術研發來提出解方，希望在政策支持下，鼓勵國人發展更多新的台灣之光。

曾文生今天出席2019能源願景高峰論壇致詞指出，台灣使用能源98%仰賴進口，每年進口燃料金額約占GDP的10分之1至7分之1，若能提升再生能源占比，不只強化國內能源自主性，也等於將這些購買燃料的成本轉為國內GDP，成為國內經濟成長動能。

曾文生表示，隨著再生能源發電占比成長，除達到降低碳排、符合永續發展等目標，也會遇到電網調度等問題，電網智慧化及能源儲存等相關技術研發成為重要工作，政府希望透過研究、或與企業合作找尋更好出路。

此外，曾文生說，從台電支出結構可看出，每年度資本設備折舊比例並不高，主要是花費在購買燃料上，但再生能源與目前做為主力的火力發電不同，在前期須投入大筆成本，未來20年才慢慢收回，背後需要非常精密的財務規劃支持，相信對台灣金融界也是新課題。

曾文生認為，想像力對於再生能源與能源轉型的未來發展非常重要，現在也有很多年輕新血開始投入，希望在躉購費率、再生能源發展條例等政策支持獎勵下，國人能發展出更多好的解方，甚至變成新的台灣之光。

為因應再生能源占比提高需求，經濟部能源局長游振偉發表專題演講說明，能源轉型以積極節能、多元創能、智慧儲能方向推動，目前預估透過積極節能，可將未來年均用電成長抑低至1.86%，低於經濟成長率，可望使經濟成長與用電成長脫鉤。

能源局也與台電合作完成電網級儲能系統示範案共2MW，規劃在2025年提供590MW電網儲能等級的輔助服務。（編輯：黃國倫）1081125