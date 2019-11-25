顧立雄：今年IPO可達40家 加計去年可衝102家

（中央社記者劉姵呈台北25日電）立委今天關注今年前10月上市櫃新掛牌僅31家，2年內百家目標是否可達成；金管會主委顧立雄表示，目前還有9家已核准、即將掛牌，今年IPO家數可達40家，若加計去年可達102家。

立法院財委會今天上午進行「證券市場逐筆交易及盤中零股交易之推動方案、進度及IPO績效專題報告」。根據金融監督管理委員會提供給立法院的報告指出，截至今年10月底止，企業申請上市櫃家數，僅有31家，較去年同期的49家，衰退近37%。

金管會主委顧立雄表示，今年IPO（首次公開募股）家數減少，是因為受到國際大環境影響，目前國際其他市場IPO普遍表現也不理想，台灣更不能豁免。

國民黨立委曾銘宗表示，國際大環境影響只是短期因素，IPO減少的長期因素是產業升級遭遇瓶頸，目前掛牌都是小公司，像是本來要上櫃的公司變成上市，但是金管會卻都歸咎於國際因素。

顧立雄則說，「國際普遍表現不好是IPO減少的因素，但我們自己也需要努力。」

國民黨立委賴士葆也提出，台灣IPO家數越來越少，但在大陸上市公司卻越來越多；顧立雄回應，沒有台灣的上市公司在台股下市，轉跑去大陸上市，他們都是原本在大陸註冊的子公司，所以會在大陸上市。

金管會宣示要在2018年、2019年2年內新增百家上市櫃掛牌的目標，顧立雄表示，「可以達成」。他說，目前還有9家已核准、即將掛牌，今年IPO家數可達40家，加上去年62家，合計可達102家。（編輯：趙蔚蘭）1081125