大立光獨木難支 台股11600點得而復失

（中央社記者韓婷婷台北25日電）美股止跌激勵亞股表現，大立光反彈2.65%，台股一度上攻11600點，不過因鴻海回檔近2%、台積電遭到賣單調節，台股尾盤由紅翻黑，收在今天相對低點。

加權股價指數終場小跌5.22點、跌幅0.05%，收在11561.58點，成交值新台幣1122.97億元。

近期表現強勢的鴻海連續2個交易日出現明顯回檔，股價以89.6元作收、下跌1.97%，表現相對弱勢；台積電也在力守平盤逾3小時後，尾盤不敵賣壓、由紅翻黑，終場下跌2元、以307元作收；僅大立光在測試季線4321元支撐後，出現強勁反彈，上漲115元收在4460元。

分析師指出，MSCI明晟調降台股權值將在明天尾盤生效，外資今天明顯抱持觀望態度，不但成交值維持在1100億元左右相對低量，電子權值股表現多偏弱勢，反倒是散熱、5G等中小型電子股較有表現。

分析師表示，外資近期對台股態度曖昧不明，不但在現貨市場終結連續買超動作，台指期未平倉多單部位也降至4.1萬口左右，短線靜待美中貿易協議是否能在12月完成簽署；反觀櫃買指數在測試季線142.19點後有完成築底的跡象，內資較能主導的中小型股可望有表現空間。

法人認為，若本週消息面無太大意外，台股11月月線可望收紅，12月台股除密切注意美中貿易協議的發展外，產業景氣較為明朗的電子股可望啟動作夢行情，集團作帳也將是年底前的重頭戲之一。（編輯：張良知）1081125