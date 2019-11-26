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MSCI調整盤後生效 台股防尾盤走勢震盪

最新更新：2019/11/26 07:42

（中央社記者張建中台北26日電）美股道瓊工業指數改寫歷史新高，只是明晟（MSCI）指數編纂公司最新調整結果今天收盤後生效，台股在亞洲指數與新興市場指數權重皆下降，法人提醒應提防尾盤走勢震盪。

市場對美中貿易談判進展感到樂觀，激勵美股大漲，道瓊工業指數收漲190.85點，漲幅0.68%，收在28066.47點，創歷史新高；標準普爾500指數漲23.35點，漲幅0.75%；那斯達克指數漲112.6點，漲幅1.32%。

國內外產業訊息方面，聯發科宣布，與英特爾（Intel）合作，將最新5G數據機導入個人電腦市場中，戴爾（Dell）與惠普（HP）可望成為首先使用聯發科與英特爾解決方案的公司。

被動元件市場傳出供貨吃緊，消費性電子用積層陶瓷電容（MLCC）主流規格交期最多拉長一倍，下單要等3個月才能交貨。

玉晶光完成現金增資募資，募足新台幣35.5億元股款，訂26日為增資基準日，預計11月29日上市。玉晶光表示，客戶銷售優於預期，第4季可望淡季不淡。

金管會訂定台股上市公司退場機制，將於2020年4月正式上路。證交所董事長許璋瑤表示，目前有12檔股票符合條件，將列為觀察名單，市值約106億元，僅占全體上市公司市值萬分之3。（編輯：趙蔚蘭）1081126

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