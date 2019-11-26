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紡拓會組團印度波蘭參展 商機上看575萬美元

最新更新：2019/11/26 09:38

（中央社記者潘羿菁台北26日電）紡拓會兵分兩路海外拓銷，鎖定印度Techtextil產業用紡織品展與波蘭Fast Textile國際紡織品展，帶領台灣廠商前往設展，兩場後續接單商機有望逾575萬美元，紡拓會今天表示，未來將持續參展強化台灣紡織形象。

看好印度經濟發展，對於工業用布需求增溫，紡拓會11月22日組團參加「2019年印度Techtextil產業用紡織品展」，台灣廠商包括鼎基、永光、聚虹、南良、力泰及新光合纖等6家廠商參展，展出高強力紗線、工業單絲、TPU、貼合/塗層布料及紡織化學品等。紡拓會統計，這次約有420人次買主參觀台灣館，預期後續可創造約275萬美元商機。

另外，中歐地區最大的紡織布副料展「波蘭Fast Textile國際紡織品展」也在11月22日於華沙圓滿展出完畢。參展廠商有台灣富綢、台唐、誠佳、昱侖、加敬等共8家業者，展出產品包括流行及運動用布、副料及助劑等。紡拓會統計，3天展期吸引近400位買主參觀台灣館，現場接單10萬美元，預估商機超過300萬美元。

紡拓會表示，該展覽計有40國約500家業者參展，估計吸引超過3萬2000名買主參觀，波蘭Fast Textile開展規模頗有愈來愈大跡象。

紡拓會分析，波蘭是近10年來GDP持續正成長且經濟最為穩定的歐洲國家之一，2019年經濟成長率預估約4.9%，並吸引鄰近國家外資不斷投入。今年展覽才第6年，卻已經成為中歐最具規模的紡織交易平台，顯然波蘭將成為紡織商機崛起的新興國家。（編輯：趙蔚蘭）1081126

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