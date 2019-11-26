本土咖啡品牌cama 明年首季進軍東南亞

（中央社記者江明晏台北26日電）本土連鎖咖啡品牌cama cafe在台深耕13年，近期除了首度開設旗艦店、推出新品牌之外，董事長何炳霖表示，cama計畫明年首度跨出台灣市場，將在第一季插旗東南亞拓展首家海外據點。

台灣一年咖啡市場產值達新台幣700至800億元，與日本、歐美國家的咖啡飲用量相比，台灣市場仍有龐大成長潛力，吸引超商、通路業者加入咖啡市場戰局、提煉黑金商機，也掀起紅海般的激烈競爭。

cama cafe在2006年創立，是咖啡豆現烘的百店連鎖咖啡品牌，在台灣咖啡市場屹立13年的cama目前在全台已有120多家分店，一年創造約新台幣7億元的營收，預計明年啟動IPO程序，力拚掛牌。

cama董事長何炳霖表示，近期cama cafe除了開設旗艦店之外，也將在明年第一季首度走出台灣，以代理方式於東南亞開出首間海外據點，成為少數以東南亞為第一個海外市場的本土咖啡品牌，布局新南向。

cama cafe近期斥資新台幣3000萬元，在陽明山開設品牌首家旗艦店CAMA COFFEE ROASTERS「豆留森林」，何炳霖表示，歷時2年的籌備，投入百位人力，11月初試營運，19日正式對外營業，首週營業超乎預期，單月已有賺錢。

而「豆留森林」首店也是台北市政府文化局「老房子文化運動2.0」的首例，改建自昭和12年（1937年）歷史建築，建物址原為台灣省政府「農林廳林業試驗所轄管廳舍」，除保留歷史老宅原有風貌，並透過空間設計賦予新靈魂。

在採訪的過程中，何炳霖在占地600坪的旗艦店仔細巡邏，時而調整門簾、時而檢查設備，每個角落的細節都不放過；但在店內店外都沒看見街頭巷尾cama cafe熟悉的公仔Beano身影。他表示，該店為cama打造的全新品牌CAMA COFFEE ROASTERS，是從原先的定位的平價市場升級，具有「定錨」的意義。

他認為，10幾年前，cama從競爭的咖啡市場創造出藍海，包括堅持「從生豆現烘」、「外帶也拉花」、「腳踏車外送」等別於市場的特色，但10幾年過去後，藍海又變成紅海，現在連超商也在賣精品咖啡，因此必須從原有DNA繼續升級。

例如，CAMA COFFEE ROASTERS旗艦店就透過精品咖啡師團隊策劃，打造烘豆教室專區，並設計烘豆課程，帶領消費者了解從一個生豆，到一杯咖啡的烘豆過程。

CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林品牌旗艦店也是cama首度跨足餐飲業的第一步，何炳霖說，未來cama cafe在展店策略上將兵分兩路，既有平價品牌未來拓展將以二代店為主，除了銷售餐食也將導入新品牌CAMA COFFEE ROASTERS的商品，二代店拓店目標至少百家；原有一代店也會在12月中旬開始銷售簡餐，創造更高坪效；而CAMA COFFEE ROASTERS豆留系列的旗艦大店則會持續尋覓合適拓展地點。

針對cama國際化布局，何炳霖坦言，十多年來持續有海外代理商找上門，近期拍板將在明年第一季首度以代理方式進軍東南亞，相較於許多連鎖品牌走快速擴張路線，何炳霖慎選加盟主、據點，「希望把每一步踩穩」。（編輯：黃國倫）1081126