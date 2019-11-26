台股爆13個多月大量 外資小買3.55億元

（中央社記者張建中台北26日電）明晟（MSCI）指數編纂公司最新調整結果收盤後生效，台股爆出1995.92億元大量，創13個多月來新高，外資買進與賣出金額皆1100餘億元，總計小幅買超3.55億元。

MSCI最新調整結果今天收盤後生效，台股尾盤一如市場預期出現爆量劇烈震盪走勢，最後一盤成交量高達新台幣883.29億元，指數往下壓縮近40點，終場收漲15.24點，收在11576.82點，11600點關卡得而復失，成交值1995.92億元，為2018年10月12日來新大量。

晶圓代工廠台積電最後一盤成交多達8萬2782張，股價往下壓縮2.5元，以平盤307元作收，成交金額達251.14億元。

鴻海最後一盤成交3萬6082張，股價往下壓縮0.3元，收在89.9元，成交金額達32.43億元；其餘聯電、仁寶、群創與友達等最後一盤也都出現爆量股價下殺走勢。

台股最後一盤雖然爆出大量，指數下殺近40點，不過，據統計，外資今天賣超金額突破1000億元大關，達1124.35億元，同時買超1127.9億元，合計仍買超3.55億元。

外資今天買賣超個股並未集中特定族群，買超前十名中有金融、電子與鋼鐵股，賣超前十名中也有金融與電子股，還有航運股華航與長榮航。

外資今天買超中信金最多，有1萬2239張，已連續11個交易日買超中信金；鴻海居次，買超9537張。

賣超方面，外資賣超元大台灣50反1最多，有1萬1759張；欣興居次，賣超9604張。（編輯：鄭雪文）1081126