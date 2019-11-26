MSCI調整生效 新台幣帶量微貶0.5分

（中央社記者潘姿羽台北26日電）明晟（MSCI）指數編纂公司最新調整結果今天收盤後生效，帶動一波外資匯出，不過僅是短期影響，新台幣兌美元今天收30.512元，微貶0.5分，台北及元太外匯市場總成交金額放大至18.71億美元。

MSCI最新調整結果今天收盤後生效，台股最後一盤爆出新台幣883.29億元大量，指數往下壓縮近40點，終場收漲15.24點，指數收在11576.82點。

新台幣兌美元今天盤勢則維持區間震盪，開盤價為30.515元，最高30.455元、最低30.520元；外匯交易員表示，外資呈現雙向操作，下午有一波大匯入，但匯出也不少，推測外資匯出與台股MSCI權重遭調降有關。

不過外匯交易員認為，外資匯出只是做點小調整，長期而言，對台股影響不大，重點還是美中貿易談判的進展，特別是人民幣等亞幣轉弱，可能讓新台幣走勢承壓。

外匯交易員進一步分析，即便新台幣受到外資匯出、人民幣走弱等因素影響，由於新台幣偏強格局維持了好一段時間，出口商累積不少賣壓，緊盯著30.530元至30.550元區間伺機而動；有了出口商潛在拋匯賣壓撐盤，新台幣短期料將續呈窄幅震盪，市場也持續關注美中貿易戰的發展。（編輯：鄭雪文）1081126