3因素撐起房市 10月建築貸款創近8年最大增幅

（中央社記者潘姿羽台北26日電）中央銀行今天發布10月建築貸款餘額為新台幣2兆367億元，不只較上月大增356億元，年增率12.25%，也創下2011年12月以來最大增幅，台商回流、購屋旺季等題材，都讓建商信心大爆發。

央行統計，10月房貸餘額為7兆3069億元，月增509億元，年增率則達5.82%，續創2011年5月以來的新高紀錄；建築貸款餘額來到2兆367億元，不僅連續5個月呈現雙位數成長，10月年增率來到12.25%，更是近8年最大增幅。

央行官員分析，國人傾向在農曆年前購買、入住新屋，因此第4季是傳統購屋旺季，不只10月建物買賣移轉棟數顯著成長，房貸餘額也較上月明顯增加。

至於10月建築貸款餘額年增率來到近8年新高，央行官員認為，與3大因素有關，一是購屋旺季來臨，很多人會在年前看房子、買房子，建商因而加大促銷力道，砸更多錢在電視、廣告看板，也可能請更多代銷，希望可以衝出成交量。

其次，今年以來政府力推歡迎台商回台投資方案，央行官員推測，建商可能看到台商回流的訊息，預期廠辦、商辦需求增溫，看好市場會轉趨熱絡，因而投入更多資金。

另外，央行官員也說，2018年1月起，雨遮不登記、不計價的新制上路，在這之前，市場掀起一波建商搶照潮，由於建商須在半年內開工、最多延長3個月，因此2018年1至9月，搶到舊建照的建商陸續開工，連帶地墊高了建築貸款的基期；今年10月，搶照開工的高基期因素消失，建築貸款的年增率便隨之走揚。（編輯：楊凱翔）1081126