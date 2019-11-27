美中摩擦推波助瀾 東協穩坐亞洲引資王

（中央社記者廖禹揚台北27日電）東協國家近年經濟飛速成長，加上美中貿易摩擦影響，去年外人直接投資比例提升至11.5%，為亞洲最大外人投資目標，新加坡、印尼、越南、柬埔寨吸引外人直接投資金額皆創新高。

經濟部統計處今天發布當前經濟情勢概況，就東協外人直接投資（FDI）近況分析指出，根據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）統計，東協吸納FDI占比在2017年超越中國大陸，以9.6%成為亞洲最大外人投資目標，去年占比更進一步提升至11.5%。

FDI受美國2017年稅制改革、美國跨國企業紛紛將留存國外收益匯回美國影響，去年總額為1.3兆美元，為2010年以來低點，連續3年負成長，其中以美國占19.4%居首，東協、中國大陸分占11.5%及10.7%。

統計處表示，東協10國中，新加坡、印尼、越南、柬埔寨2018年吸引外人直接投資金額均創歷史新高，又以新加坡吸引外人直接投資最多，占52.6%，主要來自美國、歐盟。若排除東協區域內國家，台灣為東協第7大外資來源。

觀察2012年至2018年全球對東協直接投資狀況，對金融及保險業投資最多，占29.2%，主要來自美國、日本；製造業占21.5%，主要來自日本、歐盟、南韓；批發及零售業占16.2%，主要來自歐盟、美國。

台灣與日本、南韓相同，主要投資東協製造業，占29.6%，但占比明顯仍低於日韓的4成以上水準。以對單一國家投資來看，從1952年至今年10月，台灣對新加坡投資最多，占38.3%，以金融及保險業為主；除新加坡及菲律賓外，台灣對其他東協國家多投資製造業，其中又以越南為大宗，台商對當地製造業投資占對越南整體投資達86.3%。

統計處指出，東協鄰近台灣，加上經濟實力逐年提升，自2007年起已成為台灣第2大出口地區，2018年占台灣出口比重提升至17.4%，以電子零組件為大宗，顯示雙邊經貿往來日益密切，加上美中貿易摩擦加速全球布局東協腳步，政府推動新南向政策，擴大與東協的經貿、人才及國際合作，將有助強化台灣全球布局及國際連結。（編輯：趙蔚蘭）1081127