安聯來台30週年 組合基金規模達326億

（中央社記者韓婷婷台北28日電）安聯投信來台成立30週年，總經理段嘉薇今天表示，2008年起，陸續發行4季系列組合基金，打造出台灣最大組合基金，組合基金規模達326億元，市占率21%，排名位居第一。

安聯今天舉辦「主動30 發現美好」30週年記者會，包括安聯環球投資亞太區行政總裁吳家耀、安聯環球投資亞太區行銷長陳怡先、安聯投信總經理段嘉薇，以及安聯投信投資長張惟閔等都出席記者會。

從投顧到成立投信初期，安聯投信結合母集團豐富的投資研究資源，發行趨勢系列基金，回顧30年歷程，段嘉薇表示，客戶是最重要的資產，支撐她一路打拼的使命，就是「保護並增進客戶資產」，從滿足客戶的需求出發，安聯投信總是主動關懷、主動陪伴，積極採取行動。

面對未來挑戰，段嘉薇表示，主動的最終目的，是在關鍵時刻，推出最符合客戶需求的基金產品，邁向下一個30年，將著眼人口結構改變帶來的各個面向的需求。

展望明年，張惟閔表示，全球金融市場仍是動盪的一年，建議投資人的資產配置上增加低波動的基金組合，預期美國市場仍然會有高點，亞洲區則以台灣最強是首選，台灣今年電子股相對強勢，傳產股基期相對低下明年可望有點狀式的表現，包括水泥及特斯拉相關概念股都可留意；整體建議股債並重方向布局。（編輯：黃國倫）1081128