資訊月及醫療科技展 12月4日起輪番上陣

（中央社記者韓婷婷台北30日電）在5G應用、重量級半導體等企業法說會落幕後，下週的重頭戲由資訊月及台灣醫療科技展輪番上陣，AI及5G世代來臨，從消費、住宅、交通、城市到醫療全都需要「智慧」來加持。

12月4日率先登場的是資訊月，自12月4日至8日，為期5天在世貿展覽一館登場，今年資訊月很AI（人工智慧），主辦單位特於資訊月現場設置AI主題館。

AI的應用幾乎無所不在，已經以有形或無形的狀態進入你我的生活。今年資訊月最特別的是，透過AI科技，讓具備智慧視覺的機械手臂系統，藉由腦波感測裝置感測嗅覺對於食材的喜好，找到最適合體驗者的咖啡風味。

被視為耶誕節銷售前哨站的資訊月，配合歐美年終購物季、中國農曆年拉貨效應，包括PC、NB電腦週邊、手機、電競、遊戲等「資訊月概念族群」可望獲得市場資金青睞。

台灣醫療科技展則將在12月5日登場，包括智慧醫療、細胞免疫治療、個人化精準醫療及預防、智慧化醫材及輔具等產業都將是熱門議題。

面對全球醫療新事業的翻轉，台灣科技及醫療業如何結盟創造新契機，備受矚目。今年的論壇首度邀請鴻海集團創辦人郭台銘與廣達董事長林百里同台跨領域對談，為台灣定位下世代的產業榮景，預料將成為熱門話題。

在電子普遍漲高後，不少資金轉戰基期處於相對低檔區的生技醫療相關族群，包括新藥、製藥、醫材、美容保健都見到人氣加溫，包括法說會或營運有好消息傳出都獲得買盤青睞，法人著墨也有升溫跡象。

下週除了永昕將於3日舉辦法說會外，還有2檔新兵舉辦業績發表會，包括明達醫學將於2日舉辦上櫃前業績發表會，台灣微創醫療器材將於4日舉行興櫃前法人說明會。（編輯：鄭雪文）1081130