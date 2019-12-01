華為禁令擬擴張 手機供應鏈出貨風險升高

（中央社記者吳家豪台北1日電）消息人士透露，美國政府打算擴張管制權力，防止更多用美國技術的外國產品賣給中國華為。市場認為，美國禁令影響華為國際形象，恐對大立光等手機零件供應商出貨帶來不確定性。

大立光11月30日股價下跌1.11%，收在4435元。其他華為供應鏈包括瑞昱、緯創、聯發科跌幅超過2%；欣興、毅嘉、台積電、鴻海跌幅逾1%。

美國商務部5月以國安疑慮為由，將華為列入貿易黑名單，美國政府得以限制對華為出售美國製產品，以及部分含有美國技術的外國製品項。路透社日前引述兩名知情人士的說法表示，美國政府可能調整兩項關鍵規定以擴大美國權限，阻止更多海外貨物銷往華為，強化華為列黑名單的實質作用。

根據研究機構Gartner的數據，2019年第3季全球前5大智慧型手機廠商中，只有華為的銷售量呈現兩位數百分比成長，賣出6580萬支智慧型手機，較去年同期增加26%。華為全球銷量成長的關鍵推手為中國大陸市場，今年第3季在中國市占率增加近15個百分點，賣出4050萬支智慧型手機。

Gartner分析，即便美國對華為祭出的關鍵技術禁令尚未全面施行，且日前該禁令再度後延3個月，卻仍對華為在國際市場的形象帶來負面影響。然而華為在中國大陸擁有強大生態系，銷售量仍持續成長，美中關係也激發華為合作夥伴的愛國心，更熱衷於在中國大陸銷售華為手機，讓中國大陸市場的其他本土廠商更難與華為競爭。

另一家市場研究機構TrendForce指出，由於華為仍未能從實體清單中解套，影響新機在海外市場的拓展，所幸禁令發布前，已上市的舊機仍可正常販售，將持續貢獻海外業績，預估今年第4季的華為智慧型手機生產總量可達5500萬支，但美中關係仍是影響未來表現的最大變數。

法人表示，光學廠大立光是華為鏡頭供應商，在華為Mate 30系列智慧型手機，大立光囊括4000萬像素的主攝影鏡頭、4000萬像素的廣角鏡頭、1600萬像素的廣角鏡頭，以及800萬像素的長焦鏡頭等訂單。一旦華為禁令管制趨嚴，可能帶來出貨受阻的不確定性。

此外，市場傳出，IC設計廠聯發科第2顆中階5G晶片MT6873獲得華為採用，將於明年第2季量產。若華為禁令趨嚴，可能影響聯發科5G晶片出貨動能。

國泰證期指出，美方對華為禁令再展延90天，雖為利多，但效果已相當有限，市場後續等待的是美中達成協議，美方逐步移除關稅並解禁華為限制，在結果未確認前，國際股市上檔仍有壓力。（編輯：黃國倫）1081201