MIC：貿易戰下 台灣在國際資安產業凸顯角色

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）資策會MIC表示，明年資訊軟體產業將有10大趨勢，其中在貿易戰下，台灣在國際資安產業將有重要角色，另外明年後將有企業聯合夥伴組成點數聯盟，建構點數經濟與生態體系。

資策會產業情報研究所（MIC）今天上午舉行2020高科技產業前瞻趨勢記者會。展望明年資訊軟體產業，MIC產業顧問兼副主任王義智預期，將有貿易戰帶來資安新商機、區塊鏈建立數位信任、數位分身、智慧零售一條龍服務、從Open Banking到Open Finance、點數經濟、第三波網路新創、企業加速參與新創、訂閱經濟與企業數位轉型等10大趨勢。

其中在貿易戰下的資安新商機部分，王義智表示，美中在資通訊產品上互不信任，凸顯台灣在國際資安產業的重要角色，衍生新一波資安產業商機，也帶給台灣供應鏈包括晶片、元件及產線等資安防護需求。

此外在區塊鏈建立數位信任部分，王義智指出，不實新聞與偽造內容，可能造成品牌危機與市場商機，也驅動國內外企業對數位信任的需求。

在開放銀行驅動創新金融部分，他預期明年後可關注發展趨勢從Open Banking逐漸走向Open Finance，銀行、保險、投資、借貸等衍生多元創新金融服務。

在行動支付打造點數經濟部分，明年後可預期幾家強勢企業將聯合夥伴組成點數聯盟，建構點數經濟與生態體系。

在第三波網路新創部分，MIC預估，隨著AIoT技術演進，第三波新創浪潮將由垂直領域新創引領風潮，包括智慧醫療、智慧交通等，擁有領域專業的B2B產業合作夥伴，將成為發展關鍵。（編輯：黃國倫）1081203