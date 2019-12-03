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手搖飲雅茗擴大餐食布局 台北拓新點貢獻營收

最新更新：2019/12/03 16:43
旗下有「快樂檸檬」手搖飲品牌雅茗-KY持續擴大餐食布局，把旗下在上海獲米其林推薦的西班牙餐廳alma「班師回朝」在台北開設首店。圖為雅茗-KY董事長吳伯超中央社記者江明晏攝 108年12月3日
旗下有「快樂檸檬」手搖飲品牌雅茗-KY持續擴大餐食布局，把旗下在上海獲米其林推薦的西班牙餐廳alma「班師回朝」在台北開設首店。圖為雅茗-KY董事長吳伯超中央社記者江明晏攝 108年12月3日

（中央社記者江明晏台北3日電）旗下有「快樂檸檬」手搖飲品牌雅茗-KY持續擴大餐食布局，旗下在上海獲米其林推薦的西班牙餐廳alma「班師回朝」在台北開設首店，明年有望展第2店，挹注餐食營收。

雅茗-KY持續擴大餐食布局，在台設立宴群股份有限公司，把旗下在上海連3年獲米其林推薦的西班牙餐廳alma帶回台北開設首店，未來將以小店模式持續發展拓點，明年有望展出第2店。

alma在2016、2017、2018年連續3年獲上海米其林指南「必比登推介」，2019年進一步晉升為「米其林餐盤獎」，台北首店位於大安區，兩層樓坪數約42坪，座位數共有40席，目前台北店菜單7成以上單價不到200元，主打高CP值的西班牙料理。

對於alma短期的營運目標，雅茗-KY董事長吳伯超表示，較具規模的餐飲企業，要快速發展擴大營運規模，缺乏的往往不是資金，而是人才，因此希望把alma台北店作為人才訓練的平台，在經營有成且具備獲利模式的基礎上，朝向國際化方向經營。

雅茗-KY受惠旺季加持，第3季稅後純益新台幣4849萬元，年增30.39%，每股純益（EPS）1.42元，創同期第3高，累計前3季EPS達3.53元，賺贏去年全年的3.11元。

雅茗-KY指出，截至10月底快樂檸檬新展店數已達280家，今年新開300店的展店目標可望提前達陣。而在中國飲料市場競爭激烈的情況下，10月快樂檸檬營收同店成長仍近2%。（編輯：鄭雪文）1081203

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