看貿易戰 童子賢：美大選牽動貿易摩擦解決方案

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）台北市電腦公會理事長童子賢表示，美中貿易戰牽涉政經板塊推擠產生貿易摩擦，美國總統大選將牽動議題發展，選舉不明朗、貿易摩擦的解決方案也不會明朗。

台北資訊月今天上午舉行開幕典禮，會後童子賢接受媒體採訪。對於美中貿易協商恐生變，童子賢指出，貿易戰牽涉到經濟板塊和政治板塊相互推擠，「地震只是板塊相互推擠的現象」，貿易戰就如同地震現象所產生的結果，板塊推擠「大家要注意安全」。

對於美國總統川普宣稱美中貿易戰無期限、明年總統選完再簽協議會更好，童子賢指出，這代表美國總統大選，牽動各種議題的發展，選舉不明朗、貿易摩擦的解決方案也不會明朗。

媒體詢問是否擔心貿易戰影響明年全球景氣，童子賢表示不擔心2020年景氣，主要是2018年到2019年全球景氣受到貿易戰影響，經過1年半之後情況越來越清楚，是經濟和政治板塊相互擠壓造成表面地震的現象，就是產生貿易摩擦，看來不是靠貿易之間的談判就可解決，伴隨著是各國內部民意和政治的動態發展。

展望明年景氣，童子賢表示，科技仍是帶動進步的力量，全球政經板塊擠壓可能會帶來冷的經濟態勢，未來新的5G、人工智慧和大數據等技術應用，可讓在現代文明的消費者覺得好用，產生消費帶動生產端，進一步啟動經濟循環。

對於台灣發展人工智慧，童子賢建議，應該跟上最新的技術和標準，不過台灣腹地和內需不足，不太可能帶領產業標準，台灣內部應善用人工智慧技術應用帶動各領域的生產能力，產業界可對外參與各個制定標準，製造人工智慧應用產品，邁向人工智慧大國。

美國總統川普今天表示，可能要等到明年11月的美國總統大選之後，才會與中國達成貿易協議。美中貿易戰嚴重影響世界經濟，他這番話似乎讓兩國貿易爭端迅速解決的希望大減。（編輯：蘇志宗）1081204