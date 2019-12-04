力挺台灣永續指數 顧立雄：勞動基金投入420億

金管會主委顧立雄4日表示，台灣永續指數已獲勞動基金作為全權委託投資標的，總額度為新台幣420億元。中央社記者劉姵呈攝 108年12月4日

（中央社記者劉姵呈台北4日電）金管會主委顧立雄今天出席活動時表示，為追求台灣永續發展、推動責任投資，「台灣永續指數」目前已獲勞動基金作為全權委託投資標的，委託總額度為新台幣420億元。

金融監督管理委員會主任委員顧立雄今天上午出席「社會價值國際研討會2019」，他表示，為追求台灣永續發展並與世界接軌，國家永續發展委員會也在7月正式公布台灣永續發展目標，金管會配合積極推動經濟弱勢及少數族群保險、創新保險商品、綠色金融及提升企業社會責任報告書發布等，希望企業也能積極參與投入永續發展目標。

顧立雄指出，從企業社會責任衍生出來的投資行為即為「責任投資」，根據社會投資論壇（SIF）的統計，美國的社會責任投資資金總額從2016年的8.72兆美元快速成長至2018年的12兆美元，成長38%，顯示投資人愈來愈重視責任投資。

為推動台灣責任投資，顧立雄表示，2017年12月台灣指數公司與FTSE Russell合作推出「台灣永續指數」，為衡量上市公司的ESG（環境議題、社會責任、公司治理；俗稱責任投資）整體表現，並運用財務指標篩選指數成分股，供投資人作為選股的參考。

他說，目前台灣永續指數已獲勞動基金運用局正式公告採用作為全權委託投資標的，委託總額度為420億元。

此外，台灣首檔ESG主題ETF於今年8月掛牌上市，再者，金管會已督導櫃買中心於2014年1月3日設置創櫃板，特別創設「社會企業」產業類別，希望形成社會創新企業產業聚落，以提高社會創新企業的能見度，並鼓勵上市（櫃）公司與社會創新企業合作的方式，協助社會創新企業強化商業管理模式及經營規模。

顧立雄表示，截至目前為止，已有6家社會企業登錄創櫃板，籌資金額2200餘萬元，未來將持續扶植社會創新企業的籌資。（編輯：蘇志宗）1081204