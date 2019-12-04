台灣醫療科技展5日登場 500家企業參與

（中央社記者韓婷婷台北4日電）第3屆「2019台灣醫療科技展」將從5日起一連4天在台北南港展覽館登場，今年突破40%成長，展出超過1900攤位、500家企業12跨國參與規格再刷新。

主辦單位財團法人生技醫療科技政策研究中心（生策中心）表示，今年共1900個展位、12個國家，包括500家企業、醫院、65家的科技大廠共同展出，並邀請諾貝爾獎學者、海外大創投、35個國際產業協會代表團、50多名海外醫院院長、以及超過3500名國際人士來台合作、觀展採購。

生策中心表示，「醫療」及「科技」是台灣兩大強項，而台灣掌握頂尖醫療與資通訊優勢，加上累積20多年醫療數位資料，成為亞太最具實力醫療與科技合作基地。

今年規劃7大展區，分別為特色醫療、智慧醫院、創新研發、生技製藥、細胞療法、精準檢測、預防照護等產業，包括來自泰國、馬來西亞、越南、菲律賓、印度、印尼等50多家指標醫院，將前來了解台灣醫療發展重點，特別是台灣國際醫療以及國際醫師訓練，以及醫療數位轉型以及AI應用現況。

生策中心表示，這屆醫院、科技、生技共有500家企業、醫院、65家的頂尖科技大廠共同展出。當中串連超過17個醫學會首創台灣醫療週。將呈現台灣數位醫療能量，最新的治療方案，還有微創、醫療AI、手術機器人，以及全球罕見質子&重粒子等醫療設備。希望引動亞太地區健康照護升級，帶動區域經濟體在醫療科技深度合作。

另外，近來最夯的基因科技所帶來一線精準健康應用、細胞治療話題，整形外科、精準檢測、母胎醫學、高齡醫學等主題館預料都是今年亮點。（編輯：蘇志宗）1081204