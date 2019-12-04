提升國產車競爭力 立院初審引擎關稅降至10%

（中央社記者范正祥台北4日電）立法院財政委員會今天審查通過「海關進口稅則部分稅則修正草案」，調降9項汽車關鍵零組件關稅，包括將汽車引擎關稅從現行稅率17.5%調降到10%。

初審通過的「海關進口稅則部分稅則修正草案」將提報立法院院會討論，院會討論前須朝野黨團協商。

國民黨立委費鴻泰、吳志揚及民進黨立委趙天麟、江永昌分別領銜提出「海關進口稅則部分稅則修正草案」，4個草案版本內容雷同，修正品項和稅率一致，都主張將9項汽車零組件，自調整前的原稅率5%至17.5%，調降到10%，以提升國產車的競爭力，鼓勵國內汽車廠持續在台投資及擴廠，並穩定相關就業人口。

行政部門暫未提出版本，先尊重立法院審議程序。財政部長蘇建榮接受媒體聯訪時說，依照既定程序，5日召開關稅稅率審議委員會審議決定後提報行政院核定。

談及財政部對立委提案修法的看法，蘇建榮表示，如果汽車零組件調降關稅，希望業者可以將利益反映在汽車售價或調整員工薪資，讓消費者和員工也能獲益。

立法院財政委員會今天審查草案過程，提案人之一費鴻泰指出，之所以提案，主張修法調降汽車關鍵零組件關稅，是聽到包括新北、桃園、苗栗、高雄、屏東在內等地工會意見反映，他說，是來自工會的意見，不是業者的意見，也不是他的選區，單純是為了重視本土產業，救救30萬從業人員，「絕對不是為了選舉」。

列席財委會的經濟部次長王美花指出，「海關進口稅則部分稅則修正草案」可能帶來的影響，有關量化效益部分，估算本案於降稅期間的經濟影響，預計汽車整車產值將增加1.6%，約新台幣28.86億元。汽車零組件產值將增加約2.8%，約20.20億元，另帶動其他工業與服務業產值10.43億元，並增加汽車製造產業就業201人。

王美花表示，稅收部分，依據汽車零組件降稅稅式支出評估結果，採最終收入損失法計算，稅收損失共13.26億元，稅收增加共13.28億元，稅收淨增加200萬元。

列席的勞動部長許銘春表示，支持確保勞工工作權和促進產業發展；勞動部支持勞工權益保障措施，「我們要求降稅獲得利潤要回饋給勞工，包括加薪和福利等。」

財委會詢答過程，民進黨立委吳秉叡質詢關切，如果汽車零組件降稅，能不能嘉惠勞工，如果降稅利益只在企業主，值得商榷。對此，王美花答覆，還在溝通。

包括吳秉叡在內部分立委質疑，車商是否會將減稅利益回饋到勞動階級，若沒有「白紙黑字」就通過降稅案，是否真的會回饋給消費者或勞工，都還在未定之天。

國民黨立委林德福指出，汽車零組件降稅是箭在弦上，或是可以再等等，行政部門應妥善處理。民眾關切如果修法調降汽車零組件，業者是否保證會回饋消費者。

王美花答覆，關於業者實質回饋的模式，經濟部正與車商作進一步的細部溝通。

民進黨立委余宛如指出，立委提案主張調降汽車零組件關稅，這是一種表達意向，但是相關修法也應該讓行政部門有所充分討論，包括員工能否受惠，這在目前的相關資料中還沒看到廠商的承諾，也沒看出如果降稅可以提升多少競爭力。

提案人之一民進黨立委江永昌表示，相關關稅的調整是優化，主張修法調降汽車零組件主要是因為可以穩定相關就業人口，讓消費者買到更好的商品，刺激買氣後也增加了稅收，但也最怕降稅開始實施後國產車沒有降價，屆時就會被罵死了。

財政委員會審查通過「海關進口稅則部分稅則修正草案」，採費鴻泰版本，後續將提報立法院院會。（編輯：蘇志宗）1081204