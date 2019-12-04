貿協與IAEE簽合作意向書 引進國際展覽進階認證

（中央社記者廖禹揚台北4日電）為協助國內會展業者站上國際舞台，外貿協會與總部設於美國的國際展覽及活動協會（IAEE）簽署合作意向書，台灣成為第一個引進國際展覽進階認證（CEM-AP）制度的國家。

中華民國對外貿易發展協會今天發布新聞稿表示，副秘書長王熙蒙於IAEE年會期間代表簽署CEM-AP合作意向書，目前正在進行引進認證工作，規劃明年起每年開設一期課程，便於國內會展從業人員取得認證，提升國際能見度，鄰近國家相關人員來台上課預期也可帶動周邊效益。

IAEE自1975年開辦CEM認證課程，依產業需求開設12門課程，須在3年內通過9門課程與考試，才能取得認證，為國際會展業徵才時參考的重要證照；IAEE並於2018年推出國際展覽進階認證，欲考取者須具CEM認證，且有10年業界經驗，並參與為期2天的專業研討課程才可獲得CEM-AP認證。

為展現培育國際會展人才的創新與決心，外貿協會積極與IAEE接洽，促成本次合作意向書簽署，台灣也成為第一個引進CEM-AP認證制度的國家。

外貿協會表示，全球目前已有30國加入CEM認證行列，包括美國、加拿大、德國、比利時、西班牙、南非、中國大陸、新加坡、香港、泰國、韓國等，各國取得CEM認證人數超過3000人，且逐年穩定成長；其中台灣已培育232人取得CEM認證，今年度共有37人獲認證。（編輯：楊玫寧）1081204