5G專頻專網 擬5日起開放實驗申請

（中央社記者顧荃台北4日電）行政院會明天討論5G頻譜規劃，行政院政務委員吳政忠今天說，4800MHz到4900MHz頻段將規劃為專頻專網使用，明天院會通過後，企業或公部門等可立即向NCC申請實驗使用。

5G第一波釋照12月10日開始競標，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）、政委吳政忠與龔明鑫，下午說明「5G頻譜政策與專網發展事宜」。

吳政忠指出，專網的頻段規劃在4800MHz到4900MHz，提供給企業、公部門與非營利機構等申請實驗使用；預計2021年到2022年開放申請專頻專網執照，2023年進行商用頻譜第二波釋照。

龔明鑫說，這次規劃專網頻譜，主要是要讓參與第一波釋照的電信商可知道未來的頻譜規劃，以考量投標金額。明天院會通過後，需要的單位可隨時向國家通訊傳播委員會（NCC）申請，若實驗成果不錯，將來可以直接換照，不用再移頻。

至於費用方面，龔明鑫表示，電信業者認為專網不能免費，因此未來也會有專網的收費制度，但是如果偏鄉地方政府想申請5G專網，為消除城鄉差距，也許費用會很低，甚至不收費。吳政忠說明，專網的計費方式，將會以訊號範圍面積和使用人口等數據來計算。

龔明鑫說，目前三軍總醫院已經表示有興趣在院區內申請專網。另外，中油、台塑希望應用5G做工安監測，即時傳遞管線巡察的4K或5K影像；台積電、日月光、鴻海也表達5G專網專頻需求，且正評估自建並維運5G專網。（編輯：林興盟）1081204