慧洋11月獲利創今年單月次高 靠長約對抗不景氣

（中央社記者潘羿菁台北4日電）散裝航運業慧洋KY今天公告11月營收為新台幣11.04億元，年減4.16%，自結該月稅前盈餘為2.09億元，雖是創下今年單月次高獲利水準，不過較去年同期衰退42.93%。

累計今年前11月自結稅前盈餘為20.98億元，年增24.42%，每股稅前盈餘為3.25元。

慧洋表示，11月獲利狀況年減逾4成，主要是受到美中穀物採購談判取消，以及印尼全面限制鎳礦出口與中國冬季限煤令，3大不利因素導致散裝航運第4季旺季低於預期，所幸慧洋長期租約船比重較高，第3季換約時取得相對好運價，讓整體市況變化對慧洋營運衝擊較小。

展望後續營運，11月25日起6.1萬噸超輕便極限型（Supramax）新船加入營運船隊，該船為慧洋旗下首艘加裝脫硫器新造船，替公司增添新動能，明年度則是規劃7艘新船加入，包括4艘Supramax、2艘巴拿馬型（Panamax）與1艘輕便型（Handy），此外，預期未來高低硫油價差仍存在著不確定性，後續仍會在新造船保留加裝脫硫器的空間。

整體明年市況，慧洋認為偏向穩定，主要是新造船投資減少，在供給沒有增加，全球大宗原物料運輸需求仍緩步成長，勢必讓明年度樂觀以對。（編輯：楊凱翔）1081204