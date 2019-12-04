更多編輯台推薦新聞：
公民活動自由度調查 台灣列亞洲唯一開放國家
政治

公民活動自由度調查 台灣列亞洲唯一開放國家

台灣十大最美景觀公路 西濱兩路段包辦前2名
生活

台灣十大最美景觀公路 西濱兩路段包辦前2名

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

專題／AED廣布全台可救人 為什麼使用率這麼低
生活

專題／AED廣布全台可救人 為什麼使用率這麼低

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
美照一次看》台灣十大最美景觀公路 西濱兩路段包辦前2名
首頁 / 證券

川普擬延後與中國達成貿易協議 亞股全面收黑

最新更新：2019/12/04 20:28
美國總統川普對美中年底前達成貿易協議的機會潑冷水後，投資人在全球股市擴大賣壓，亞洲股市4日全面收黑。（中央社檔案照片）
美國總統川普對美中年底前達成貿易協議的機會潑冷水後，投資人在全球股市擴大賣壓，亞洲股市4日全面收黑。（中央社檔案照片）

（中央社香港4日綜合外電報導）美國總統川普對美中年底前達成貿易協議的機會潑冷水後，投資人在全球股市擴大賣壓，亞洲股市今天全面收黑。

數週來市場普遍樂觀預期美中即將達成局部貿易協議，先前白宮作如此表示。不過，川普昨天表示，他樂於等到明年美國總統大選之後，再與中國達成貿易協議。

川普於情勢緊張的北大西洋公約組織（NATO）高峰會登場前，在英國倫敦發表這番言論，引發各界擔憂地緣政治情勢。歐洲各國和紐約證券交易所也感到一陣寒意，交易商競相拋售手中股票。

此前，投資人已經感到非常不安，主因美國以匯率操縱為由，重新對阿根廷和巴西徵收高關稅，接著揚言對法國實施的數位稅，以課徵最高100%關稅予以反擊。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）也警告，若美中在15日前沒有完成第一階段貿易談判，美國將按計畫於當天對中國貨品課徵更多關稅。

亞洲股市今天全面收黑。香港股市恆生指數終場重挫1.25%，收26062.56點。東京股市日經225指數下挫1.05%，收23135.23點。上海綜合指數下跌0.23%，收2878.12點。

雪梨股市收盤重挫1.58%。台北股市收跌0.18%。曼谷股市下跌0.14%。新加坡股市下跌0.42%，首爾股市下挫0.73%，雅加達股市收跌0.34%。（譯者：李宛諭/核稿：陳昱婷）1081204

延伸閱讀
全球貿易不確定性再現 亞股多收黑市場靜候美中貿易談判進展 港股重挫亞股收黑交易商關注美中貿易談判 亞股漲多跌少

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報