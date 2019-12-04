川普擬延後與中國達成貿易協議 亞股全面收黑

美國總統川普對美中年底前達成貿易協議的機會潑冷水後，投資人在全球股市擴大賣壓，亞洲股市4日全面收黑。（中央社檔案照片）

（中央社香港4日綜合外電報導）美國總統川普對美中年底前達成貿易協議的機會潑冷水後，投資人在全球股市擴大賣壓，亞洲股市今天全面收黑。

數週來市場普遍樂觀預期美中即將達成局部貿易協議，先前白宮作如此表示。不過，川普昨天表示，他樂於等到明年美國總統大選之後，再與中國達成貿易協議。

川普於情勢緊張的北大西洋公約組織（NATO）高峰會登場前，在英國倫敦發表這番言論，引發各界擔憂地緣政治情勢。歐洲各國和紐約證券交易所也感到一陣寒意，交易商競相拋售手中股票。

此前，投資人已經感到非常不安，主因美國以匯率操縱為由，重新對阿根廷和巴西徵收高關稅，接著揚言對法國實施的數位稅，以課徵最高100%關稅予以反擊。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）也警告，若美中在15日前沒有完成第一階段貿易談判，美國將按計畫於當天對中國貨品課徵更多關稅。

亞洲股市今天全面收黑。香港股市恆生指數終場重挫1.25%，收26062.56點。東京股市日經225指數下挫1.05%，收23135.23點。上海綜合指數下跌0.23%，收2878.12點。

雪梨股市收盤重挫1.58%。台北股市收跌0.18%。曼谷股市下跌0.14%。新加坡股市下跌0.42%，首爾股市下挫0.73%，雅加達股市收跌0.34%。（譯者：李宛諭/核稿：陳昱婷）1081204