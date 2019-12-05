新年驚豔101跨年活動開跑 張學舜估帶動200萬人潮

（中央社記者吳柏緯台北5日電）台北101的跨年活動從今天起正式開跑，101董事長張學舜表示，今年101打造了「過年季」，從今天起一路到明年元宵節，超過10場的策展、派對，預計吸引超過200萬人。

台北101的跨年系列活動一直以來是台灣跨年的一大盛事，除了台灣人外，不少外國遊客也會特地來台享受節慶氛圍。今年台北101在過往聖誕節與跨年活動的基礎上，串聯新曆年與農曆年，打造一場名為「新年驚豔101」、長達2個多月的「過年祭」。

台北101董事長張學舜指出，今年以「過年祭」的形式將新曆年與舊曆年串聯起來，並以各式策展擴大延續過節氣氛，以「豐收2019，閃亮2020」的精神，希望遊客、客戶與租戶都能夠在101感受到過年的熱鬧、歡愉。

張學舜說明，除了目前持續在水舞廣場舉行的2019簡單生活節之外，接下來在101大樓內部也會有花藝大師凌宗湧的花卉展，以及雕塑大師朱銘的人間系列展出，排定中的策展、派對至少10場，到明年元宵節之前，活動還會持續增加。

在長達2個月的「新年驚豔101」活動中，重點之一是跨年派對。根據台北101的規劃，跨年當晚在89樓的景觀台將會舉辦跨年派對，讓民眾可以在DJ、管絃樂、魔術表演等活動，以及美食、美酒的包圍下，迎接2020年。

台北101觀旅處營運長黃瓊萱指出，目前800個派對名額已經售出7成，除了台灣民眾外，也不乏有日、韓、港、澳的遊客下訂。此外，每桌要價新台幣8萬元，限量11桌的VVIP限定區，已經有4桌被預訂，仍有不少人詢問。

張學舜表示，過去101給外界留下的大多是高度的美學，但是隨著增加策展內容，深度跟廣度也隨之增加，人文、藝術、時尚、創意、浪漫等，不同的生活美學都讓101變得更豐富，不只讓氛圍變得更好，而且業績也比去年好。

張學舜評估，「新年驚豔101」系列活動將為101帶來200萬的人潮，根據台北101的計算，今年全年的總來客數可以突破1500萬。（編輯：林淑媛）1081205