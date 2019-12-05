台積電吸金成效佳 供應商紛在台擴大投資

（中央社記者張建中新竹5日電）台積電一年資本支出上看150憶美元，吸引相關設備等供應商爭相擴大在台投資，台積電今年優良供應商科林研發，日前獲副總統陳建仁接見，對台灣半導體產業的貢獻獲得肯定。

美商科林研發（Lam Research）成立於1980年，為全球最大蝕刻製程設備供應商，自1994年在台成立子公司後，25年來不僅在台灣設立亞太全球技術訓練中心，投入超過新台幣10億元。

科林研發還與台灣大學及交通大學等國內大學合作，培育下一世代的半導體專業人才，並與亞智科技（Manz AG）合資，在台設立全球半導體設備整建中心，深化與台灣供應商的合作。

科林研發曾在台積電第16屆及17屆供應鏈管理論壇中，連續兩年獲選為優良供應商，隔了一年後，今年因支援量產加速，再度獲選台積電優良供應商。

除了科林研發，連續10年獲選為台積電優良供應商的半導體設備大廠應用材料也積極投資台灣，應用材料在台南科學園區投資的新廠甫於今年6月落成，當時總裁暨執行長迪克森（Gary E. Dickerson）還特地來台。

應用材料並與工研院合作，共同建置開放式創新交流平台，期能帶動創新技術商品化；工研院創立的創新工業技術移轉公司也與應用材料旗下的應材創投合作，舉辦新創競賽，期能提升台灣新創能量。

默克（MERCK）因化學前驅物優異表現，今年獲選為台積電優良供應商，默克也在今年台灣全球招商論壇中獲頒十大傑出貢獻外商獎，顯見台積電對於吸引外商來台投資有不小貢獻。（編輯：林淑媛）1081205