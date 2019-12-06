109年躉購費率出爐 光電降幅0.34%至2.44%

（中央社記者蔡芃敏台北6日電）經濟部今天預告109年度再生能源躉購費率，光電依照不同分類，每度介於新台幣3.9元至5.7元間，較今年降幅約0.34%至2.44%，能源局目標年底前完成公告。

經濟部能源局今天發布新聞稿表示，「109年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」草案出爐，其中，各界關心的太陽光電躉購費率加上模組回收費，每度3.9408元至5.7788元，相較今年度費率，降幅介於0.34%至2.44%。

能源局進一步說明，其中1k至20kW級距躉購費率，為鼓勵家戶屋頂設置太陽光電，經討論後，躉購費率由每度5.7983元調降至每度5.7788元，降幅為各級距最小。

能源局除了延續今年度各項加成獎勵機制外，新增太陽光電風雨球場獎勵加成，被教育部認可的風雨球場躉購費率加成6%；屋頂型太陽光電備設置於原住民族地區、偏遠地區，躉購費率加成1%；另外，若設置69kV以上升壓站的太陽光電設備，業者拿到能源局核發的同意備案後，費率適用時點可延長至18個月。

生質能、廢棄物及小水力發電躉購費率微幅調漲1%至4%不等，以持續鼓勵再生能源多元發展；離岸風電部分，能源局表示，20年固定躉購費率每度5.0946元，階梯式躉購費率前10年每度5.8015元，後10年3.8227，較今年度約調降7%。

經濟部表示，預計於12日召開聽證會，除了台北舉行，也將針對太陽光電場次移師至台南，以利業者就近參與，後續將召開第3次審定會，目標年底前完成躉購費率公告，以利再生能源業者及早進行規劃。（編輯：蘇志宗）1081206