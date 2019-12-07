表現沒漏氣 花敬群：都更危老重建年底上看500案

第一屆危老+都更博覽會7日登場，由主辦單位財訊社長兼發行人謝金河（右二）、內政部次長花敬群（左二）、財政部次長莊翠雲（右一）以及共同主辦單位台企銀董事長黃博怡（左一）共同宣布啟動。中央社記者吳佳蓉攝 108年12月7日

（中央社記者吳佳蓉台北7日電）總統蔡英文宣示2019年為「都更2.0元年」，內政部長次長花敬群今天表示，統計至11月底，已核定87件都更案、357件危老重建案，至年底應可各增至近100案及400案，合計有機會達到500案，表現沒漏氣。

由內政部、財政部指導，財訊雙週刊主辦的「第一屆危老+都更博覽會」今天登場，邀請內政部次長花敬群及財政部次長莊翠雲出席。

總統蔡英文也致上賀電，向共襄盛舉貴賓表達歡迎之意，盼藉此盛會，建構公私合作機制，活化城市再造機能，提升人民居住安全，體現都更核心價值，共同為形塑優質樂活的現代化社會貢獻心力。

蔡總統今年初表示，今年是都更2.0元年，將加速推動都市更新與危老重建，其中都更希望能達100案，危老重建希望較去年倍增達300案，總計都更與危老重建目標400案。

花敬群於致詞時表示，第一屆危老都更博覽會舉行象徵歷史啟動的時刻，過去30年來，台灣危老建築改建無法好好進行，累積龐大的壓力及問題，好在這幾年在各方鼎力支持下，漸漸展現出成績。

花敬群說，從歷年都更危老重建核定件數來看，在馬政府主政的2009年到2016年間，平均每年都更案件僅40案上下，總統蔡英文上任後，2017都更案大增至77件，逐步翻轉「都更已死」概念。2017年「都市危險及老舊建築物加速重建條例」（危老條例）通過，2018及2019年也核定不少危老重建案。

花敬群指出，統計至10月底，今年已核定77件都更案及310件危老案件，最新統計至11月底，都更案已增至87案、危老重建案件增至357案，至年底有可能達成近100案及400案，合計有機會達到500案，「今年為都更2.0元年，大家都沒漏氣」。

花敬群強調，隨都市更新條例日前修訂更為完整，都更也變得更簡單，但這在實務上還沒真正發揮效果，效應預計將在2020年逐漸發酵，帶動都更危老案件產生倍增效應。對於明年目標，他表示，不敢喊出偉大數字，但相信外界可拭目以待。

莊翠雲致詞時表示，都更2.0及危老列車已啟動，過程中政府各部門一體，內政部替民眾規劃明確且簡易的規則，財政部也不缺席，配合提供國有土地，提供房屋稅、地價稅等賦稅相關優惠，公股行庫也配合提供融資、信託需求。

莊翠雲說，民眾若對法令或作業感到不熟悉，可向由八大公股合資成立的台灣金融聯合都更服務公司尋求協助，從整體規劃、財務評估到營造廠介接，都可提供全方面服務，讓大家安心、放心、有信心參與危老都更，獲得更安全、更高品質的居住環境，打造更美麗的城市。（編輯：楊玫寧）1081207